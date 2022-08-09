Lübnan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı ziyaret etti. Mazen Kabbara, Türkiye’nin Lübnan’a verdiği destekten dolayı tüm Lübnan halkının minnettar olduğunu belirterek, Orta Doğu’nun istikrarı için Türkiye’nin öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı ziyaret etti. Mazen Kabbara, Türkiye’nin Lübnan’a verdiği destekten dolayı tüm Lübnan halkının minnettar olduğunu belirterek, Orta Doğu’nun istikrarı için Türkiye’nin öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye ile Lübnan arasında asırlardır devam eden dostluk ilişkisi son dönemlerde yapılan anlaşmalar ve iş birlikleriyle daha da güçlendi. İki ülke ilişkilerini güçlü şekilde daha ileriye götürecek siyasi, ekonomik, turizm ve kültürel alanlarda yeni çalışmalara imza atıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı makamında ziyaret eden Lübnan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara, iki ülke arasında kurulan dostluk ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk halkına yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkonsolos Kabbara, Orta Doğu’nun istikrarı için Türkiye’nin önemine de dikkat çekti.

Lübnan, Beyoğlu Uluslararası Film Festivali’ne davet edildi

Başkonsolos Kabbara, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği ve oldukça başarılı geçen uluslararası etkinlikler için Başkan Haydar Ali Yıldız’ı tebrik etti. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen festivallere katkılarından dolayı Başkonsolos Kabbara’ya teşekkür eden Başkan Yıldız da, Aralık ayında Beyoğlu’nda düzenlenecek olan uluslararası film festivaline Lübnan’ın da katılmasını arzu ettiğini belirtti.

Başkonsolos Mazen Kabbara’dan Türk halkına teşekkür

Türkiye’nin Lübnan’a koşulsuz desteğinden dolayı tüm Lübnan halkının minnettar olduğunu belirten Başkonsolos, Türkiye’nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini, en kötü zamanlarında bile Türkiye’nin yanlarında olmalarından dolayı çok memnun olduklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin öneminin bölge istikrarı için son derece büyük olduğunu vurguladı.

Kardeş şehir protokolü için ön görüşme gerçekleştirildi

Görüşmede Lübnan’ın Trablus bölgesinin en büyük kenti olan ve Sultan Abdülhamit tarafından kurulan El-Mina Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması imzalanması konusunda bir ön görüşme gerçekleştirildi. El-Mina ile Beyoğlu arasındaki benzerlikleri vurgulayan Başkonsolos Kabbara, karşılıklı tecrübe alışverişinin ve kardeş şehir anlaşmasının iki kent için de oldukça faydalı olacağını dile getirdi. Teklifi olumlu karşılayan Haydar Ali Yıldız, bu çerçevede gerekli adımların en kısa zamanda atılacağını belirtti.