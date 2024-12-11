Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşanan susuzluğun çözümlenmesi için adeta seferberlik ilan eden BASKİ, yepyeni su kaynaklarına ulaşabilmek için sondaj çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çok yakın zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın süren çalışmaları yerinde incelemesinin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile müjdeli haberleri vermesi bekleniyor. Bazı çevreler tarafından ortaya atılan, “Kuyu yıkama ve sağım işlemlerinin çekilip, borulardaki suyun boşa akıtıldığına dair” dedikoduların asılsız olduğu öğrenilirken, Ayvalık BASKİ’nin yeni yönetimiyle bugüne kadar 11 yeni sondaj çalışması gerçekleştirmesi dikkat çekiyor.

İlçenin dört bir yanında yapılan sondaj çalışmalarında toplam 140 ila 150 litre arasında su verimi almayı başaran Ayvalık BASKİ’nin buldukları yeni su kaynaklarının üçünü geçtiğimiz yaz sonunda acilen devreye aldı.

Ana boruların yanı sıra yeni isale boru hatlarının çekilebilmesine yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü görülürken, 2025 yılında da ilçenin kırsal mahalleleri de dahil 7 ayrı sondaj çalışmalarının da planlanarak hızla hayata geçirilmesi bekleniyor.