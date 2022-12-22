Konya’da polis ekipleri ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konya’da polis ekipleri ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gençleri zehirlemek için uyuşturucu madde üretim ve ticareti yapan zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesinde bir evde uyuşturucu üretim ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine eve baskın yaptı. Ekiplerin girdiği evde ev sahibi A.Ö.(27) ve dolaba saklanmış halde bulunan M.A. (28) ve A.Ö. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve şahısların üzerinde yapılan aramada küçük paketler halinde hazırlanmış satışa hazır çok sayıda eroin maddesi, metamfetamin maddesi, uyuşturucu hap, uyuşturucu üretiminde kullanılan ham maddeler, 2 adet Tabanca, 5 adet bıçak, 2 adet hassas terazi ve 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bir haftada 30 gözaltı

Narkotik ekipleri gençleri zehirlemek için piyasaya uyuşturucu süren ve sokak satıcılığı yapan zehir tacirlerini yakalamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Merkez ilçelerde Narkotik ekiplerinin koordinesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 ev, 6 araç ve 30 şahısta arama yapıldı. Yapılan aramada polis ekipleri 15 bin 700 adet uyuşturucu hap, 450 gram metamfetamin maddesi, 550 gram esrar maddesi, bir miktar eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 29 bin 500 TL suç unsuru para ele geçirildi.

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak” suçlarından gözaltına alınan 28 kişi hakkında adli işlem başlatılırken “Uyuşturucu Ticareti” yapmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs cezaevine gönderildi.