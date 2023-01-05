Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin baskın düzenlediği dükkandan çok miktarda gümrük kaçağı nargile tütünü ve kiti ele geçirildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin baskın düzenlediği dükkandan çok miktarda gümrük kaçağı nargile tütünü ve kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kdz. Ereğli KOM Büro Amirliğince tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu ilçede faaliyet gösteren bir tütüncü dükkanına baskın düzenlendi. Baskında 499 adet gümrük kaçağı nargile tütünü, 16 adet gümrük kaçağı nargile kiti, 70 adet kesilmiş bandrol, 15 bin 160 adet doldurulmuş makaron, 8 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. İşletmeci Ş.A. (59) isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.