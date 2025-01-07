Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), 2024 yılında 430 vatandaşın istihdamına aracı oldu.

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen BAŞKİM, ilçede ikamet eden ve iş arayışında olanları, bölgedeki işverenler ile aynı sistemde eşleştirerek işe uygun nitelikte eleman bulma konusunda yardımcı oluyor. Hizmete girdiği 2019’dan bu yana 2 bin 71 vatandaşı iş sahibi yapan BAŞKİM, 2024 yılı sonunda aracı olduğu firma sayısını 410 firmaya çıkardı. 2024’de 939 işlem yaparak yoğun bir yıl geçiren BAŞKİM, yaklaşık 5 yıllık süreçte 8 bin 39 işlem ile Başiskeleli vatandaşların istihdamı için adeta seferber oldu. Ayrıca BAŞKİM, 2024 yılında 430 vatandaşım istihdamına aracı oldu.