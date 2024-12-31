Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yüksekte çalışma eğitimi düzenleyerek personelin güvenliğini artırmayı hedefliyor.BALIKESİR (İGFA) - Eğitimler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

20 ilçe, 3 bölge ve 34 grupta planlanan eğitimlere toplamda 650 personel katılım sağladığı teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada verilen eğitimlerde, çalışanların yüksekte çalışma esnasında karşılaşabilecekleri riskler ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Eğitim programına, BASKİ Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin Yurdakul ve Nuri Çaynak da katılım göstererek personelle bir araya geldi. Yurdakul ve Çaynak, yüksekte çalışma eğitimlerinin, personelin hem bilgi birikimini hem de sahadaki güvenliğini artırmak adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yurdakul bu tür eğitimlerin iş güvenliği kültürünü güçlendirdiğini, çalışanların potansiyel tehlikeleri daha iyi tanıyıp, güvenli çalışma yöntemlerini uygulayabilmelerini sağladığını ifade etti.

Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak ise, yükseklerde çalışırken karşılaşılan risklerin minimize edilmesi için gereken tüm önlemlerin eğitimle pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Çaynak “Bu eğitim, çalışanların sadece teorik değil, pratik anlamda da yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlayarak, kazaların önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.” İfadelerini kullandı.