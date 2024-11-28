Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), il genelinde altyapı sorunlarının çözümü ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dursunbey, Edremit ve Havran’da yürütülen çalışmalarla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.BALIKESİR (İGFA) - BASKİ ekiplerinin yoğun mesaisiyle yürütülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Selimağa Mahallesi’nde su kesintisine neden olan isale hattındaki arıza, hızlı bir şekilde onarılarak bölgedeki su hizmeti normale döndürüldü. Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi’nde ise kanalizasyon hattı yapımı tüm hızıyla sürdürülüyor; bu çalışma, sanayi bölgesindeki altyapı eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Kavak Mahallesi’nde su ve kanalizasyon arızalarının giderilmesi sırasında sökülen parke taşları yeniden döşenerek yol kullanımı normale kazandırıldı. Ayrıca Reşadiye Mahallesi’nde kanalizasyon hattında yaşanan sorun, gerçekleştirilen teknik müdahaleyle tamamen çözüme kavuşturuldu.

EDREMİT VE HAVRAN’DA DENETİMLER TAMAMLANDI

BASKİ, Edremit ve Havran ilçelerindeki oto yıkama ve sanayi işletmelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmelerin su kullanımına ve çevreye etkilerine ilişkin kontroller yapıldı.

Balıkesir genelinde vatandaş memnuniyetini ön planda tutan BASKİ, altyapı projeleri ve denetimlerle kentin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Yetkililer, benzer çalışmaların il genelinde planlı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.