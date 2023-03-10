BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, kente su sağlayan İkizcetepeler Barajında doluluk oranının yüzde 23, Gönen Barajındaki doluluk oranının ise yüzde 45 olduğunu açıklayarak suyun bilinçli kullanılması ve tasarruf yapılması konusunda Balıkesirlilere çağrıda bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanma riski bulunan kuraklığa karşı uyarı yapan BASKİ Genel Müdürlüğü, Balıkesirlilere su tasarrufu çağrısında bulundu. Vatandaşların susuz kalmamaları için çalışmalarını sürdüren BASKİ, şehrin içme suyunu büyük ölçüde karşılayan İkizcetepeler Barajında doluluk oranının yüzde 23 olduğunu ve 210 günlük suyun kaldığını; doluluk oranının yüzde 45 olduğu Gönen Barajında ise yaklaşık 2 bin 100 günlük su kaldığını duyurdu.BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal,Balıkesirlilere suyun bilinçli kullanılması ve tasarruf yapılması çağrısında bulundu.

BASKİ olarak kışın 1 milyon 250 bin, yaz aylarında ise yaklaşık 3,5 milyon kişiye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmaya çalıştıklarını söyleyen BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, Balıkesir’in içme suyu tablosuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Günal, “Bugün itibarıyla su seviyesi yüzde 23 olan İkizcetepeler Barajında yaklaşık 210 günlük, su seviyesi yüzde 45 olan Gönen Barajında ise yaklaşık 2 bin 100 günlük su potansiyelimiz mevcut. Bu nedenle suyumuzu her zaman olduğundan daha özenli ve israf etmeden kullanalım. BASKİ olarak suyun korunması, vatandaşlarımıza kesintisiz ulaştırılması konusunda her türlü çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımız da suyun israf edilmemesi noktasında hassasiyet göstererek, geleceğimiz için önemli bir katkı sunabilir” açıklamasında bulundu.

Balıkesirlilerin içme suyu ya da tarımsal sulama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları adına her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Genel Müdür Günal, ayrıca BASKİ’nin 56 adet sulama tesisi ile 16 bin 789 hektar tarım alanında tarımsal sulama hizmeti verdiğini söyledi. Son yıllarda Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle BASKİ’nin sorumluluğunda bulunan tesislerden faydalanan çiftçiler için ihtiyaç duyulan tedbirleri 2019’dan bu yana aldıkları belirten Günal, “Kapalı sistem tesislerde, ön ödemeli tarımsal sulama sayacı yatırımlarımızla tasarruf edilen su sayesinde 26 sulama tesisinde 11 bin 527 hektar alanının suyunu garanti altına aldık. 4 bin 910 hektar alana hizmet veren 28 küçük sulama tesisindeki su seviyelerinin ise sezon başlayana kadar yeterli seviyeye ulaşacağını ön görüyoruz. Aksi durumda çiftçilerimizi suya daha az ihtiyaç duyan bitki çeşitlerine yönlendirecek kısıtlı sulama rejimi uygulayarak çiftçilerimizin faydasını en üst düzeyde tutacağız” dedi.

Kuraklık belirtilerinin fazla görüldüğü 3 sulama tesisinin 472 hektar alanında su sıkıntısının yaşanabileceğini ifade eden İzzet Günal, “Çiftçilerimiz bilinçli tarım, su ihtiyacı çok olan ürünlerin ekiminin azaltılması ve daha az su kullanımı sağlayan damla ve yağmurlama sulama tekniklerine geçilmesi konusunda Tarım İl Müdürlüklerininhibe ve desteklerinden yararlanabilirler. Ayrıca 2020 yılında Büyükşehir Belediyemiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte uygulamaya başladığımız “Her Damla Suya Sahip Çıkıyoruz” projesi çerçevesinde çiftçilerimize damla sulama borusu hibe etmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra artırma tesislerinden beslenen 17 kırsal mahallemizde sondaj kuyularını devreye alarak şehir şebekesinden su kullanımını azaltmayı ve arıtma tesislerinin çıkış sularını tarımda kullanmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.