Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Balıkesir’in Susurluk ilçesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı mahallelerde yürütülen içme suyu şebeke hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yenileme çalışmalarıyla vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz suya erişimi hedefleniyor.

Bu kapsamda Danaveli Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Babaköy Mahallesi’nde ise kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BASKİ ekipleri, Paşaköy Mahallesi’nde de planlanan program doğrultusunda kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirecek. Susurluk genelinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten BASKİ yetkilileri, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.