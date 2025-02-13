Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle su sayaç ve tesisatlarında gerçekleşebilecek donma riskine karşı abonelerini uyardı. Açıklamada, "Alınan önlemlere rağmen sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan abone numaraları ile 7 gün 24 saat aktif olan Çağrı Merkezi ALO 185’i arayarak bildirmesi gerekmektedir" denildi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisini göstermesi beklenirken BASKİ, açık ortamda bulunan su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek don riskine karşı abonelerini uyardı. Yapılan açıklamada özellikle müstakil evlerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların, mağduriyet yaşamaması için bu konuya daha hassas yaklaşmaları gerektiği ifade edilirken açıkta olan su borularını ve sayaçlarını muhafaza altına alması gerektiğini belirtti. Alınan tedbirlere rağmen yaşanabilecek sıkıntıların çözümüne yönelik Alo 185 Çağrı Merkezi’nden yardım istenebileceği vurgulandı.

ALO 185’i arayın

Su Sayaçlarını donmaya karşı korumak için alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi veren BASKİ, sayaçların bulunduğu yere, beton, ahşap veya demirden kapaklı bir muhafaza kutusu yapılması gerektiğini ifade edilirken sayaç ve su boruların hava ile temas eden açık bölümlerinin, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanması, donan sayaca veya su tesisatına sıcak su dökülmemesi, ateş tutulmaması ve çekiç ile vurulmamasına dikkat çekildi. Alınan önlemlere rağmen sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan abone numaraları ile 7 gün 24 saat aktif olan Çağrı Merkezi ALO 185’i arayarak bildirmesi gerektiği ifade edildi.