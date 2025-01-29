Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından personele yönelik hizmet içi eğitimler başladı. Kamu zararının önlenmesi ve sorumluların bilinçlendirilmesi amacıyla BASKİ Genel Koordinatörü ve Yerel Yönetimler Uzmanı Mehmet Zeki Fidandal, personele yönelik eğitimler gerçekleştirdi.

Çalışanların bilinçlenmesi ve eğitimlerle gelişmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitimlere başladı. BASKİ Genel Koordinatörü ve Yerel Yönetimler Uzmanı Mehmet Zeki Fidandal tarafından verilen eğitimlerde kamu zararının önlenmesi ve sorumluların bilinçlendirilmesi anlatıldı.

Mesleki bilgi ve beceriler artırılıyor

Eğitimlerde, kurum çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenirken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik önemli bilgiler paylaşılıyor. Seminerlerin, kurum içi koordinasyonu güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmesi hedefleniyor.

BASKİ Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Fidandal, eğitimlerin devam edeceğini belirterek “Kamu yararını ön planda tutarak çalışanlarımızın bilgi birikimini artırmak ve kurumsal kapasitemizi güçlendirmek için bu eğitimleri önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. Eğitimlerin bölgeler bazında devam edeceği, sürekli olarak değişen mevzuat hükümlerinin ele alınacağı belirtildi.