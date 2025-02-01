Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), "Burhaniye’de denize atık su deşarjı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Konunun detaylarını kamuoyu ile paylaşan BASKİ, bölgede yaşanan duruma 23 yıllık ihmalin neden olduğunu belirtti.

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü" yönündeki iddialara ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ yazılı açıklama yaptı. Bölgede yaşanan duruma 23 yıldır yenilenmeyen ve ömrünü yitirmiş isale hattındaki göçüğün neden olduğu ifade edilirken olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen BASKİ ekipleri tarafından kontrolün sağlandığı belirtildi. Yapılan teknik incelemeler sonucu hattın ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle sağlıklı bir tamiratın mümkün olmadığının tespit edildiği duyuruldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bazı televizyon ve basın yayın organlarında, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisinin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü" haberleri yer almıştır.

Habere konu bölgede, Burhaniye ilçe merkezine hizmet eden Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Deşarj Hattı, 1998-2002 yılları arasında inşa edilmiş olup, uzun yıllardır bölgeye atıksu arıtma hizmeti sunmaktadır. Yaklaşık 100 bin kişi kapasiteli konvansiyonel arıtma sistemi, Balıkesir’in büyükşehir statüsü kazanmasının ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından işletilmeye başlanmıştır.

Şehir kanalizasyon şebekesinin oldukça eski olmasına bağlı olarak, özellikle kış aylarında yoğun yer altı suyu ve deniz suyu girişimi meydana gelmektedir. Bu durum, arıtma tesisine gelen atıksu debisinin artmasına ve kirlilik konsantrasyonunun düşmesine sebep olmaktadır. Ancak bu süreç, arıtma tesisinin işletmesinde herhangi bir soruna yol açmamış olup, tesis tam kapasiteyle çalışmaya devam etmektedir. Tesisin çıkış suyu kalitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7/24 SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) ile izlenmekte ve anlık olarak paylaşılmaktadır.

Ancak, 19 Ocak 2025 tarihinde, Burhaniye ilçemizde 23 yıldır altyapısı yenilenmeyen ve ömrünü yitirmiş 800 mm çapındaki AÇP kanal isale hattında gece saatlerinde bir göçük meydana gelmiştir. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren, BASKİ ekiplerimiz derhal bölgeye sevk edilerek gerekli müdahaleler ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan teknik incelemeler neticesinde, hattın ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle sağlıklı bir tamiratın mümkün olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, hattın inşa edildiği dönemde özel mülkiyetler içerisinden geçirilmiş olması nedeniyle müdahaleler oldukça güçleşmiştir. Ayrıca bölgede yeni göçüklerin yaşanması halinde su baskınlarının oluşabileceği ve çevre ile insan sağlığı açısından ciddi riskler doğabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenlerle, sorunun kalıcı olarak çözülmesi adına ilgili hattın yenilenmesine karar verilmiş ve çalışmalar derhal başlatılmıştır.

Yapılan revize proje kapsamında; Hızlı bir şekilde gerekli malzeme ve ekipman tedariki sağlanarak, deplase işlemlerinin bugün itibarı ile yüzde 65’lik kısmı tamamlanmış olup, çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi hedeflenmektedir.

Öte yandan, yenileme sürecinde denize verilen atık suların, dere yatağında yürütülen kazı ve hafriyat çalışmalarına bağlı olarak bulanık şekilde denize ulaştığı tespit edilmiştir.

Belediyemizin kaynaklarının yıllardır altyapı projeleri yerine daha önemsiz projelere ayrılması nedeniyle yaşanan bu durumun, geçici bir süreç olduğu ve çalışmalar tamamlandığında suyun doğal akışına döneceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."