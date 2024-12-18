Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Karesi, Altıeylül, Havran ve Edremit ilçelerinde oto yıkama ve sanayi işletmelerine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Denetimler sırasında işletmelerin atık su arıtma sistemleri ve yasal mevzuatlara uygunluk durumu titizlikle incelendi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere uyarılarda bulunulurken, tekrar eden ihlallerde idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

KAÇAK SU KULLANIMINA SIKI TAKİP

Denetimlerin amacı, su kaynaklarının korunması, kaçak su kullanımı ve atık su yönetiminin etkin şekilde sağlanması olarak belirtiliyor. Özellikle sanayi işletmeleri ve oto yıkama sektörünün su tüketimi açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanırken, yasal çerçeveye uygun olmayan uygulamaların engellenmesi hedefleniyor.

BASKİ yetkilileri, denetimlerin düzenle olarak yapıldığını ve devam edeceğini belirterek işletmelere çevre bilinci ve su tasarrufu konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların da bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde BASKİ’ye ihbarda bulunabilecekleri hatırlatıldı.