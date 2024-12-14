Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), hafta sonu beklenen sağanak yağışlara karşı 20 ilçede tam kadro hazır.BALIKESİR (İGFA) - BASKİ yetkilileri, ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği risklere karşı her zaman hazırlıklı olarak belirtirken, ekipleri ise görev bölgelerinde teyakkuz halinde.

Vatandaşların yaşayabileceği sorunlara anında müdahale etmek amacıyla iletişim hatlarının da kesintisiz hizmet verdiğini hatırlatan yetkililer, il genelinde etkili beklenen sağanak yağışlara karşı 20 ilçede ekiplerin yağışların neden olabileceği su baskını ve benzeri durumlar için 24 saat boyunca sahada olacağını ifade ederek, "Vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaştığında BASKİ’nin 444 1 185 numaralı çağrı merkezinden ya da Büyükşehir Belediyemizin 444 40 10 Beyaz Masa hattından bize ulaşabilir" çağrısında bulundu.