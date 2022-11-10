Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, EuroLeague heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyor. Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız ve Real Madrid-A. Efes maçlarını 10 Kasım’da Tivibu üzerinden S Sport’tan izleyebiliyor.

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, EuroLeague heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyor. Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız ve Real Madrid-A. Efes maçlarını 10 Kasım’da Tivibu üzerinden S Sport’tan izleyebiliyor.

Avrupa basketbolunun zirvesi olan EuroLeague’de bu hafta A. Efes, Real Madrid deplasmanına konuk olurken Fenerbahçe Beko evinde Belgrad ekibi Kızılyıldız’la karşılaşıyor. 10 Kasım akşamı oynanacak maçlardan Fenerbahçe Beko mücadelesinde hava atışı saat 20.00’da yapılırken A. Efes, Real Madrid maçında ilk düdük 21.45’te çalıyor. Maçlar, Tivibu üzerinden S Spor’ta naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe liderliğini korumak istiyor

EuroLeague’e rüzgâr gibi giren Fenerbahçe Beko bu sezonun başından bu yana sürdürdüğü 5 maçlık yenilmezlik unvanını, geçtiğimiz hafta Barcelona’ya konuk olduğu maçta kaybetti. Kıran kırana geçen maçın sonucunun son topa kaldığı oyunda sahadan 81 - 80 mağlup ayrılan Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli koçu İtudis, açıklamalarında moral bozukluğu olmadığını ve sezonun uzun olduğunu belirtti. Ligde hala lider konumda olan Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız maçıyla liderliğini sürdürmek istiyor. 10 Kasım akşamı saat 20.00’da Ataşehir’de oynanacak maç, S Sport ekranlarından seyredilebiliyor.

Efes eski günlerine dönmek için mücadele ediyor

Son 6 EuroLeague maçında yalnızca 2 galibiyet alan A. Efes’te çıkış maçı aranıyor. Zorlu rakibi Real Madrid’le karşı karşıya gelecek olan duble son şampiyon Ergin Ataman’ın takımı İspanya’da alacağı bir galibiyetle eski günlerine dönmek için fitili ateşlemek istiyor. Üst üste gelen sakatlıklardan dert yanan Ergin Ataman, Real Madrid maçının ardından Türkiye ile Belçika arasında oynanacak Dünya Kupası Elemeleri’nde milli takımın başında yer alıyor. 10 Kasım 21.45’te WiZink Center’da oynanacak zorlu maç, dijital TV platformu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.