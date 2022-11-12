Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) yer alan kulüplerin temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfının kurulması için bir araya geldi. Yapılan toplantıya Manisa BBSK adına Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan katıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) yer alan kulüplerin temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfının kurulması için bir araya geldi. Yapılan toplantıya Manisa BBSK adına Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan katıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin (BSL) daha iyi bir noktaya taşınması için ligde yer alan 16 takımın temsilcisi İstanbul’da bir araya geldi. Süper Lig’de yer alan kulüplerin katılımıyla yapılan toplantıda Kulüpler Birliği Vakfının kurulması için başlatılan görüşmeler devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı adına toplantıya katılan Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Türk Basketbolunun gelişimi için önemli bir adım olan vakfın kurulması için çalışmaların devam edeceğini belirtildi.

Fenerbahçe müzesi de ziyaret edildi

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan toplantının ardından Fenerbahçe Basketbol Müzesini de diğer kulüp temsilcileriyle birlikte ziyaret etti.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Ligimiz Avrupa’nın en iyi ligleri arasında yer alıyor. Son 7 seneye baktığımızda Eurolig’de 3 kez şampiyonluğa ulaşan takımlara sahip bir ülkeyiz. Manisa’mızı da böylesi büyük kulüplerin arasına 5 yıl önce oluşturduğumuz proje sayesinde sokmayı hedefledik ve de başardık. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için Basketbol Süper Ligi’nde yer alan kulüplerin yer alacağı Kulüpler Birliği Vakfının kurulması için bir süredir devam eden toplantılara katılım sağladık. Önümüzdeki günlerde netleşecek gelişmeleri de basketbol severlerle paylaşacağız” dedi.