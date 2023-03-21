Kırmızı Grupta Basketbol U16 Kadınlar 4. Bölge Şampiyonası, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yurt içi faaliyet programı çerçevesinde düzenlediği U16 Kadınlar 4. Bölge Şampiyonası, 6 kulüp takımının katılımı ile Karaman’da başladı. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda oynanan günün ilk karşılaşmasında Kayseri Talas Bahçelievler ile Adana BŞB takımları karşı karşıya geldi. Karamanlı basketbolseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği mücadele Adana BŞB’nin 61-28’lik galibiyeti ile sona erdi. 21-23 Mart tarihlerinde A ve B grubunda Adana BŞB., Konya Delta Spor, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Konyaspor, Mersin Gençlerbirliği ve Kayseri Talas Bahçelievler olmak üzere toplam 6 takımın mücadele edeceği şampiyona 23 Mart Perşembe günü oynanacak son gün karşılaşmaların ardından tamamlanacak. Şampiyona sonunda grup birincisi olan takımlar ise bir üst tura yükselerek Türkiye şampiyonası mücadelesini sürdürecek.