Müsabakalar sonunda DG Spor birinci, Söke Basket Spor Kulübü ikinci, Lider Spor Kulübü üçüncü ve Atmaca Spor Kulübü dördüncü oldu.

Dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, dereceye giren kulüpleri, antrenörleri ve sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 - 2023 yılı faaliyet programında yer alan U14 Erkekler Kulüpler Arası Basketbol İl Birinciliği müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonu’nda tamamlandı. Final karşılaşmasında DG Spor ile Söke Basket Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesinde gülen taraf 76-70 skorla DG Spor oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U14 Erkekler Kulüpler Arası Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

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