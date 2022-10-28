Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftada Y. Merkezefendi Bld. Basket ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleden 77-76’lık skorla galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftada Y. Merkezefendi Bld. Basket ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleden 77-76’lık skorla galip ayrıldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Hüseyin Çelik xx, Yiğit Gönültaş xx
Y. Merkezefendi Bld. Basket: Arca Tülüoğlu xx 10, Andrew Harrison xx 11, Chad Teron Brown xx 12, Rogkavopoulos x 6, Tomazs Gielo x 5, Aaron Von Heidegger xxx 27, Altan Erol x 3, Ayberk Olmaz x 3, Muhammed Doğan Şenli x
Başantrenör: Zafer Aktaş
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Jordon Crawford xx 9, Terrell Harris x 6, Saulius Kulvietis xx 18, Martynas Sajus xx 12, Demetre Rivers xx 16, Eray Aydoğan x, Metehan Akyel x, Can Mutaf x 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x, Tayfun Erülkü xx 12
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 21-23 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 41-41
3. Periyot: 56-64 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)
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