Taha Akgül, 2022 yılının en iyi güreşçisi seçildi

Taha Akgül, 2022 yılının en iyi güreşçisi seçildi

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Gaziantep Basketbol’u 96-91 mağlup etti.

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