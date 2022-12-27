Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Gaziantep Basketbol’u 96-91 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Gaziantep Basketbol’u 96-91 mağlup etti.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Pınar Karşıyaka: Erick McCollum xxx 43, Berkan Durmaz x 6, Mindaugas Kuzminskas x 3, Angel Delgado x 6, Vittorio Brown xx 16, Mert Celep x, Kenan Sipahi 13 xx, Jaylon Brown x 9, Dusan Cantekin x, Ergi Tirpanci, Ali Efe Barış x, Deniz Kılıçlı x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Gaziantep Basketbol: Codi Miller-McIntyre xx 29, Damyean Dotson xx 28, Conner Frankamp xx 13, Leyton Hammonds x 7, Muhsin Yaşar xx 14, John Egbunu x, Metin Türen x, Leon Harun Apaydın x, Koray Çekici x, Ahmet Furkan Özkan x, Can Öğüt x, Birkan Batuk x
Başantrenör: Tutku Açık
1.Periyot: 26-32 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 53-48 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 73-73
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