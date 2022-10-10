Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Sarı-lacivertliler parkeden 85-80 galip ayrılarak 2. galibiyetini elde etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Sarı-lacivertliler parkeden 85-80 galip ayrılarak 2. galibiyetini elde etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Özlem Yalman xx, Polat Parlak xx, İsmail Binbir xx
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Jordon Crawford xx 10, Terrell Harris x 6, Eray Aydoğan x, Saulius Kulvietis xx 13, Metehan Akyel xx 14, Can M. Mutaf xx 14, Martynas Sajus x 5, Demetre Earl Rivers xx 18, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x 2, Tayfun Erülkü xx 9
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Fenerbahçe Beko: Harvey xx 16, Metecan Birsen x 6, Şehmus Hazer x 4, Scott Vilbekin xx 18, Edwards xx 14, İsmet Akpınar x, Melih Mahmutoğlu xx 11, Nigel Hayes x 3, Marko Guduric xx 10, Devin Booker x 3
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 17-25 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 38-42 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 59-64 (Fenerbahçe Beko lehine)
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