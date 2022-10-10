Altınordu’dan Mardin’deki antrenör ile çocuk kavgası açıklaması

Altınordu’dan Mardin’deki antrenör ile çocuk kavgası açıklaması

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Sarı-lacivertliler parkeden 85-80 galip ayrılarak 2. galibiyetini elde etti.

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