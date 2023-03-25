Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Y. Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı’nı 90-75 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Hüseyin Çelik xx, Yiğit Emre Şimşek xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: John Roberson xxx 32, Pako Cruz xxx 15, Selim Şav xx 11, Oderah Anosike xx 9, Evan Bruinsma xx 9, Cecil Williams x 5, Berkay Sinirlioğlu x 3, Ogün Sevinç x 3, Mustafa Görür x 2, Erdi Gülaslan x 1, Tolga Birer, Ata Kahraman
Başantrenör: Hakan Demir
Y. Merkezefendi Belediyesi: Andrew Harrison xxx 16, Tomasx Gielo xx 12, Xavier Mayes xx 11, Nikolas Rogkavopoulos xx 10, Arca Tülüoğlu xx 9, John Hamilton xx 8, Doğan Şenli x 7, Ayberk Olmaz x 2, Altan Erol, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Eyüp Öncü
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 23-20 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 42-41 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 70-59 (Manisa BBSK lehine)