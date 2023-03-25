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Y. Merkezefendi Belediyesi: Andrew Harrison xxx 16, Tomasx Gielo xx 12, Xavier Mayes xx 11, Nikolas Rogkavopoulos xx 10, Arca Tülüoğlu xx 9, John Hamilton xx 8, Doğan Şenli x 7, Ayberk Olmaz x 2, Altan Erol, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Eyüp Öncü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Y. Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı’nı 90-75 mağlup etti.

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