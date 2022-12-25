Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 75-75 tamamlanan maçta rakibine uzatmalarda 89-81 mağlup oldu.

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