Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 75-75 tamamlanan maçta rakibine uzatmalarda 89-81 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 75-75 tamamlanan maçta rakibine uzatmalarda 89-81 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ziya Özorhon xx, Berk Kurtulmuş xx
Manisa BBSK: Anosike 17 xxx, Cruz 21 xxx, Bruinsma 15 xx, Michalak 13 xx, Tarrant 8 xx, Erdi 2 xx, Baki 5 xx, Ata x, Berkay x, Tolga Kaan x, İlkan x, Selim x
Başantrenör: Hakan Demir
Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 17 xxx, Smith 16 xxx, Muhammet 13 xx, Kartal 13 xxx, Hadi 6 xx, Hall 5 xx, Yiğit 7 xx, Berkay 9 xx, Blazic 3 x, Shepherd xx, Oğuz xx
Başantrenör: Erhan Ernak
1. Periyot: 18-17 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 43-34 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 52-52
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