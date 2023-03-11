Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Gaziantep Basketbol’u 69-65 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil xx, Umut Özgün Ergün xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Selim Şav xxx 16, Roberson xxx 16, Cruz xx 12, Tarrant xx 9, Anosike xx 8, Erdi xx 5, Williams xx 3
Başantrenör: Hakan Demir
Gaziantep Basketbol: Hammonds xxx 15, Muhsin Yaşar xx 13, Miller xx 9, Egbunu xx 9, Frankamp xx 8, Hanlan xx 8, Uğur Öğüt x 3
Başantrenör: Tutku Açık
1. Periyot: 22-17 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 36-34 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 57-44 (Manisa BBSK lehine )