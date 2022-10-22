Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Sarı-lacivertliler parkeden 93-58 galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Sarı-lacivertliler parkeden 93-58 galip ayrıldı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Kerem Baki xx, Çağrı Hekimoğlu xx, Umut Özgün Ergün xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike xx 17, Roberson xx 14 , Gani Erdi xx 14, Cruz x 10, Michalak x 3, Kaspar, Acar, Berkay, Tolga Kaan, Ogün, Mustafa Baki, Yiğit Baran
Başantrenör: Ceyhun Cabadak
Fenerbahçe Beko: Şehmuz x 6, Edwars xx 12, Hayes x 7, Jekiri xx 14, Metecan Birsen xx 16, Vilbekin x 2, İsmet xx 12, Booker x 6, Melih xxx 18, Pierre, Samet,
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 13-18 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 26-47 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 46-69 (Fenerbahçe Beko lehine)
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