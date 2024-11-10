Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko’yu ağırlayan Manisa Basket karşılaşmadan 90-82 mağlup ayrıldı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz
Manisa Basket: Pickett, Chiozza 17, Echodas 35, Besson 12, Yunus Emre Sonsırma 6, Leon Apaydın, Buğra Çal 2, Cengizhan İvedi 8, White Jr. 2
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 7, Mays 5, Hayes 15, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 7, James Metecan Birsen 9, Melli 8, Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 5, Zagars 12, Marjonovic 10
1. periyot: 21-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-48 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 62-74 (Fenerbahçe lehine)
Kaynak: iha