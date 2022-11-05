Merkezefendi Belediyesi: Heidegger xxx 23 , Harrison xx 9 , Chad Brown xx 9, Rogkavopoulos xxx 20, Gielo xxx 25, Arca Tülüoğlu x, Ayberk Olmaz xx 4, Muhammed Doğan Şenli x 2

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Konyaspor Basketbol, normal süresi 80-80 biten maçın uzatmalarında Merkezefendi Belediyesi’ne 92-91 mağlup oldu.

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