Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 78-76’lık skorla galip ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 78-76’lık skorla galip ayrıldı.

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ali Şakacı xx, Polat Parlak xx

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Konyaspor: Sulaimon xxx 14 , Perez xx 11, Badzim xxx 14, Morgan xxx 14, Eddie xxx 17, Nikolov x 2 , Selim Şav x, Can Atlıntığ xx 4, Ramazan Tekin xx 2

Başantrenör: Engin Gençoğlu

Gaziantep Basketbol: McIntyre xxx 15, Hammonds xx 12, Dotson xxx 25, Harun Apaydın x, Egbunu xx 8, Uğur Öğüt xx 7, Metin Türen xx 9, Birkan Batuk x, Muhsin Yaşar x

Başantrenör: Tutku Açık

1. periyot: 31-14 (Konyaspor lehine)

Devre: 48-28 (Konyaspor lehine)

3. periyot: 61-58 (Konyaspor lehine)