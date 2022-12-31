Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Nef’i ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 76-73’lük skorla galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Nef’i ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 76-73’lük skorla galip ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Can Mavisu xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx, Çağlar Özkan xx
Konyaspor: Perez xx 14, Erkin Şenel xx 3, Badzim xx 6, Morgan xxx 26, Eddie xxx 14, Sulaimon xxx 11, Sinan Sağlam x 2, Ramazan Tekin x, Murat Göktaş x
Başantrenör: Sinan Çambel
Galatasaray: Bost xx 6, Sadık Kabaca xx 7, Mahir Ağva x 4, Ennis xx 8, Göksenin Köksal xx 6, McGee xxx 23, Emre Sonsırma x 3, Caloiaro xx 12, Floyd x 3, Muhaymin Mustafa x 1
Başantrenör: Andreas Pistiolis
1. periyot: 23-19 (Galatasaray lehine)
Devre: 42-36 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 53-51 (Galatasaray lehine)
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