Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Nef’i ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 76-73’lük skorla galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Nef’i ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 76-73’lük skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Can Mavisu xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx, Çağlar Özkan xx

Konyaspor: Perez xx 14, Erkin Şenel xx 3, Badzim xx 6, Morgan xxx 26, Eddie xxx 14, Sulaimon xxx 11, Sinan Sağlam x 2, Ramazan Tekin x, Murat Göktaş x

Başantrenör: Sinan Çambel

Galatasaray: Bost xx 6, Sadık Kabaca xx 7, Mahir Ağva x 4, Ennis xx 8, Göksenin Köksal xx 6, McGee xxx 23, Emre Sonsırma x 3, Caloiaro xx 12, Floyd x 3, Muhaymin Mustafa x 1

Başantrenör: Andreas Pistiolis

1. periyot: 23-19 (Galatasaray lehine)

Devre: 42-36 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 53-51 (Galatasaray lehine)