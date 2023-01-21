Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 77-60’lik skorla mağlup ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 77-60’lik skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ahmet Tatlıcı xx, Polat Parlak xx
Konyaspor: Sulaimon xx 12, Perez xx 14, Erkin Şenel x, Morgan xx 13, Eddie xx 15, Sinan Sağlam x 4, Murat Göktaş x, Mert Gizir x, Coleman x 2, Ramazan Tekin x
Başantrenör: Sinan Çambel
Beşiktaş: Whitehead xx 9, Usher xxx 19, Cartwright xx 15, Can Yıldızlı xx 12, McCormack x 8, Ömer Can İlyasoğlu x 5, Okben Ulubay x 2, Egemen Güven x 2, Samet Yiğitoğlu x, Sokolowski x 5
Başantrenör: Igor Milicic
1. periyot: 18 - 8 (Beşiktaş lehine)
Devre: 31 - 22 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 57 - 43 (Beşiktaş lehine)
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