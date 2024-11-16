Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında konuk ettiği Yalovaspor’u 104-81 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
Karşıyaka: Kenan Sipahi 13, Errick McCollum 13, James Webb 15, Damien Jefferson 15, Jerry Boutsiele 9, Muhsin Yaşar 9, Daron Russell 17, Hakan Sayılı, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep, Thomas Akyazılı, Sean McDermott 11
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Yalovaspor: Travis McConico 20, Grant Sherfield 12, Kadir Bayram 4, Jaylen Johnson 16, Martin Peterka, Egemen Güven 15, Martin Krampelj 9, Wes Clark, Boran Güler 5, Ege Özçelik, Ahmed Ismael Hill, Melih Kapucu
Başantrenör: Hakan Yavuz
1. Periyot: 34-25 (Karşıyaka lehine)
Devre: 64-40 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 92-61 (Karşıyaka lehine)