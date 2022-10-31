Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, P.Karşıyaka’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 100-88’lik skorla galip ayrılarak ligde 5’te 5 yaptı.

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