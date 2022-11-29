Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi altıncı haftadan erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 81-72 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

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