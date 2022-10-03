Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Ayos Konyaspor Basketbol’a 90-82 mağlup oldu.

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