Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Tofaş’ı 89-84 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

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