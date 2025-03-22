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Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında TOFAŞ’a 88-95 mağlup oldu.

Salon: Aliağa Belediyesi Enka Arena

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

Aliağa Petkimspor: Van Beck 26, Willams 4, Tyree 13, Echenique 14, Aldridge 2, Dotson 8, Russell 5, Troy Selim Sav 4, Yavuz Gültekin 4, Karahana Turan Efeoğlu 6

Başantrenör: Burak Gören

TOFAŞ: Reed 15, Perez 28, Yiğitcan Saybir 8, Tolga Geçim 13, Bankston 10, Tolga Geçim 8, Özgür Cengiz 8, Trifunovic 4, Berk Demir 4, Pasenicks 4, Obrien 6

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 24-25 (TOFAŞ lehine)

Devre: 44-52 (TOFAŞ lehine)

3. Periyot: 65-75 (TOFAŞ lehine)

Kaynak: İHA