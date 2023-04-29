Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Aliağa Petkimspor’u 95-85’lik skorla mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Ali Şakacı xx, Tolga Edis xx, Batuhan Söylemezoğlu xx
Aliağa Petkimspor: Prewitt xx 7, İsmail Cem Ulusoy xx 6, Dorukhan Engindeniz xx 8, Booth xxx 28 Simmons xxx 20, Aldridge xx12, Ege Arar x2, Perkins x 2, Nusret Yıldırım x
Başantrenör: Burak Gören
TOFAŞ: Tyler Ennis xx 13, Gray xxx 22, Tolga Geçim xx 4, Manek xx 9, Toure xxx 28, Emre Tanışan xx 5, Tevfik Akdamar x, Berke Büyüktuncel x 1, Berk Uğurlu xx 5, Doyle xx 8
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 20-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 39-33 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 57-61 (TOFAŞ lehine)