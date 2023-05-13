Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol’u 80-79 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol’u 80-79’luk s korla mağlup etti. İzmir ekibi, aldığı bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Ligde 9 galibiyetle 15. sırada bulunan Gaziantep Basketbol, son haftada ligde kalmak için mücadele edecek.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu xx, Kaan Büyükçil xx, Ziya Özorhon xx

Aliağa Petkimspor: Booth xxx 17, Chery xx 10, Perkins xxx 18, Aldridge xx 11, Simmons xx 6, Ege Arar xx 8, İsmail Cem Ulusoy xx 10, Yavuz Gültekin x, Nusret Yıldırım x, Dorukhan Engindeniz x

Başantrenör: Burak Gören

Gaziantep Basketbol: McIntyre xxx 24, Frankamp xx 15, Dotson xx 14, Metin Türen x, Egbunu xx 13, Can Uğur Öğüt x 4, Birkan Batuk x, Luther x 2, Muhsin Yaşar xx 7

Başantrenör Tutku Açık

1. Periyot: 19-19

Devre: 38-42 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 54-56 (Gaziantep Basketbol lehine)