Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Türk Telekom’a 68-75 mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Aliağa Petkimspor: Russell 9, Tyree 4, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 13, Echenique 10, Van Beck 13, Wright, Troy Selim Şav 12, Yavuz Gültekin 5

Başantrenör: Burak Gören

Türk Telekom: Brown 16, Emre Melih Tunca 5, Angola 12, Bess 14, Makoundo 9, Berkan Durmaz 4, İsmet Akpınar, Alexander 4, Mahir Ağva, Hanlan 11, Kaan Berk Tarla

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 19-20 (Türk Telekom lehine)

Devre: 33-47 (Türk Telekom lehine)

3. periyot: 47-61 (Türk Telekom lehine)

Kaynak: iha