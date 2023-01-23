Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Heidegger xxx 22 Harrison xxx 11, Rogkavopoulos xxx 22, Ayberk Olmaz x 9, Peterka xxx 13, Hamilton x 4, Altan Erol x 2, Arca Tülüoğlu x 4

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı’nı 94-87’lik skorla mağlup etti.

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