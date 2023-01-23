Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı’nı 94-87’lik skorla mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı’nı 94-87’lik skorla mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Can Mavisu xx, Ali Şakacı xx, Tolga Edis xx
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy xxx 13, Dorukhan Engindeniz x, Prewitt xxx 23, Aldridge xx 9, Simmons xx 10, Ege Arar xx 2, Chery xxx 18, Nusret Yıldırım x, Phillip Booth xxx 19
Başantrenör: Burak Gören
Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Heidegger xxx 22 Harrison xxx 11, Rogkavopoulos xxx 22, Ayberk Olmaz x 9, Peterka xxx 13, Hamilton x 4, Altan Erol x 2, Arca Tülüoğlu x 4
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. periyot: 22-23 (Yukatel Merkezefendi Belediyesi lehine)
Devre: 51-48 (Aliağa Petkimspor Lehine)
3. periyot: 63-68 (Yukatel Merkezefendi Belediyesi lehine)
5 Faul alan: Simmons (Aliağa Petkimspor)
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