Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Türk Telekom’a 89-70 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Türk Telekom’a 89-70 mağlup oldu.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Semih Vural xx Burak Yılmaz x

Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy xx 6, Dorukhan Engindeniz xx 6, Prewitt x 5, Aldridge xx 6, Simmons xx 14, Ege Arar x, Chery xxx 22, Nusret Yıldırım x 4, Phillip Booth xx 7, Murat Kuntker x

Başantrenör: Burak Gören

U19’da Galatasaray, Fenerbahçe’yi 4-0 mağlup etti U19’da Galatasaray, Fenerbahçe’yi 4-0 mağlup etti

Türk Telekom: Rıdvan Öncel xx 8 , Grant xxx 20, Bouteille xx 11, Berk Demir x2, Jones xxx 20, Mehmet Yağmur x, Taylor xxx 16, Erkan Yılmaz x 3, Sestina xxx 9, Alihan Demir x Semih Erden x

Başantrenör: Erdem Can

1. periyot: 25-20 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 38-40 (Türk Telekom lehine

3. periyot: 54-67 (Türk Telekom Lehine)

Oyundan çıkan: Dorukhan Engindeniz (Aliağa Petkimspor)