U19’da Galatasaray, Fenerbahçe’yi 4-0 mağlup etti

U19’da Galatasaray, Fenerbahçe’yi 4-0 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Türk Telekom’a 89-70 mağlup oldu.

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