FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Play-In ikinci maçında Aliağa Petkimspor, İsrail’in Hapoel Netanel Holon ekibine 65-62 mağlup oldu ve seride durum 1-1 oldu.

Macaristan’ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena’da oynanan kritik karşılaşmanın ilk periyodu ev sahibi takım İsrail ekibi Holon takımı 18-17 önde tamamladı. İkinci periyodu alan savunması iyi yapan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 32-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte boyalı alanı iyi kullanan ve savunmayı iyi yapan Aliağa Petkimspor son periyoda 41-51’lik skorla girdi.

Müsabakanın son hücumunda denediği iki üçlükte isabet bulamayan Aliağa Petkimspor, rakibine 65-62 mağlup oldu.

Bu sonuçla Hapoel Holon, durumu 1-1’e getirerek seriyi son maça taşıdı. Serinin üçüncü ve son maçı 22 Ocak Çarşamba günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak.

Aliağa maçı kazanması halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları:

Aliağa Petkimspor: Breein Tyree (23 sayı, 8 ribaund, 3 asist), Jaime Echenique (15 sayı, 10 ribaund), DeWayne Russell (7 sayı, 5 asist

Hapoel Holon: Dakarai Tucker (20 sayı, 7 ribaund, 2 asist), Brendan Adams (13 sayı, 4 ribaund), Michale Kyser (8 sayı, 3 ribaund), Elijah Mitrou-Long (7 sayı, 6 ribaund, 5 asist)