Antalyaspor, 2. kez üst üste galibiyet sevinci yaşadı

Antalyaspor, 2. kez üst üste galibiyet sevinci yaşadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda ERA Nymburk ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 79-76’lık galibiyetiyle sona erdi.

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