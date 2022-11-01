Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda ERA Nymburk ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 79-76’lık galibiyetiyle sona erdi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda ERA Nymburk ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 79-76’lık galibiyetiyle sona erdi.
Salon: Kralovka Arena
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Lorenzo Baldini (İtalya), Sinisa Prpa (Sırbistan)
ERA Nymburk: Nate Watson xx 16, Marek Klassen xx 11, Eric Lockett xx 9, Martin Kriz xx 10, Frantisek Rylich x 4, Petr Benda x, Rapolas Ivanauskas xx 12, Gerel Simmons x 5, Lubos Kovar x 6, Lucas Palyza x 5, Jakub Tuma x 1
Başantrenör: Ladislav Sokolovsky
Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak x 5, Muhammed Baygül xx 7, Vladimir Brodziansky xx 7, Jamar Smith xx 17, Jerry Boutsiele xx 17, Kaset Shpeherd x 5, Yiğit Arslan xx 7, Hadi Özdemir x 3, Oğuz Savaş x 6, Berkay Candan 2
Başantrenör: Erhan Ernak
1. Periyot: 13-25 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 36-44 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 52-59 (Bahçeşehir Koleji lehine)
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