Filou Oostende: Tyree xxx 22, Bleijenbergh xxx 20, Barcello xx 10, Braranovic x, Gillet xx 9, Buysse x, Keye de Vries xx 9, Buysschaert x 3, Thurman xx 8, Troisfontaines x

Galatasaray, Alanyaspor’u kupada ilk kez eledi

Galatasaray, Alanyaspor’u kupada ilk kez eledi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In 3. maçında Bahçeşehir Koleji, Belçika’nın Filou Oostende takımını konuk etti. Normal süresi 75-75 biten mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 87-81 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

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