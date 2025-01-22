Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü ve son maçında İsrail temsilcisi Hapoel Holon’u 93-85 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İzmir ekibi, bu turda Tenerife, Manresa ve Reggio Emilia ile kozlarını paylaşacak.
Salon: Azerbaycan Bakü Spor Sarayı
Hakemler:Boris Krejic, Gvidas Gedvılas, Martin Horozov
Aliağa Petkimspor: Damyean Dotson 14, Wesley Van Beck 16, DeWayne Russell 13, Bryson Williams 7, Breein Tyree 15, Troy Selim Sav 2, Yavuz Gültekin, Peyton Aldridge 10, Jaime Echenique 16
Başantrenör: Burak Gören
Hapoel Netanel Holon: İlyas Mitrou-Uzun 13, Jalen Adams 15, Yotam Hanochi 11, Michale Kyser 10, Dakarai Tucker 10, Idan Zalmanson 15, Netanel Artzi 4, Yiftah Ziv 12
Başantrenör: Guy Goodes
1. Periyot: 23-27 (Hapoel Netanel Holon lehine)
Devre: 51-48 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Devre: 72-66 (Aliağa Petkimspor lehine)