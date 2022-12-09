Vezirköprü ilçesi Mezraa Mahallesi’ndeki Mezraa Ortaokulu’nun bahçesinde meydana gelen olayda Metehan Kerem Yılmaz okulun bahçesinde oyun oynarken katlanır demir basketbol potasının arasına girdi. Burada sıkışan çocuğu bulan annesi 112’den yardım istedi. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun’da bir ortaokulun bahçesindeki katlanır demir basketbol potasının arasına sıkışarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz, toprağa verildi.

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