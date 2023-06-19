Çarşamba Basketbol Okulu ve Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim gören Çarşamba Belediye Spor Kulübü sporcuları, 2022-2023 sezonu kapanış törenini gerçekleştirdi.

Törene Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba İlçe Spor Müdürü Turgay Ekşi, OMU Kenevir Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, Çarşamba Belediye Spor Kulübü Sportif Direktörü Mücahit Okuyucu, pilot okullarından Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu Müdürü Lokman Mum ve veliler katıldı. Etkinlikte sporculara başarı belgeleri dağıtıldı.

2022-2023 Samsun basketbol sezonunda, Çarşamba Belediye Spor Basketbol Şubesi olarak 228 sporcuya basketbol eğitimi verildi. Bu sporculardan 143’ü Çarşamba Belediye Spor Kulübü Basketbol Şubesinde lisanslı olarak il birinciliği müsabakalarına katıldı. Lisanslı sporcuların 74’ü kadın, 69’u erkektir. Bayanlar kategorisinde 5 branşta (U10 A ve B takımları, U11, U12 A ve B takımları, U16, U18) toplam 74 lisanslı sporcu yer aldı. Erkekler kategorisinde ise U10, U11, U12, U14, U16 olmak üzere 6 branşta toplamda 69 lisanslı sporcu müsabakalara katıldı.