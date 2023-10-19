Türkiye Basketbol Ligi’nin 6. haftasında Çayırova Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor arasında gerçekleşen basketbol karşılaşmasında İsrail protesto edildi.

Çayırova Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Filistinliler unutulmadı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan basketbol karşılaşmasında ilk olarak salondaki ekranlara Türk bayrağı ve Filistin bayrağı yansıtılarak, "Filistin’in yanındayız" mesajı verildi. Bununla beraber Çayırova Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor oyuncu ve teknik heyetleri, ilk hücumda topu kullanmamaya ve Filistin’de yaşanan insanlık dramını protesto etme konusunda ortak karar aldı. Maç başladıktan sonra Çayırova Belediyesi Basketbol takımı ilk hücumu kullanmayarak yaşanan saldırıları protesto etti ve salonda, "Filistin’de işgalci İsrail tarafından şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" sözü anons edildi. Bu hareket, maçı izleyen tüm seyirci ve protokol tarafından büyük alkış aldı.