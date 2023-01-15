Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Nef müsabakası öncesinde bozuk paralar Türk Kızılay’a bağışlandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Nef müsabakası öncesinde bozuk paralar Türk Kızılay’a bağışlandı.

Müsabaka öncesinde giriş noktalarında güvenlik güçleri tarafından yapılan üst aramalarında bozuk para ve çakmaklar salona alınmazken, bozuk paralar taraftarlar tarafından Türk Kızılay kumbarasına atılarak bağış yapıldı. Müsabakayı izlemeye gelen ve bağış yapan taraftarlar, Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu, bağış yapan taraftarlara teşekkür etti.