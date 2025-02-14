Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında Fenerbahçe Beko, olaylı geçen mücadelede Galatasaray’ı 89-74 mağlup ederek adını finale yükselen ikinci takım oldu.
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe Beko: Errick Mc Collum 14, Nigel Hayes 18, Tarık Biberoviç 14, Marko Guduric 10, Khem Birch 1, James Metecan Birsen 5, Wade Baldwin 7, Nicolo Melli 4, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 9, Mert Emre Ekşioğlu, Devon Hall
Galatasaray: Livingston Jr 3, Michael Young 3, James Palmer Jr 6, Angel Delgado 5, Göksenin Köksal, Tyrone Wallace 7, Sadık Emir Kabaca, William Cummings 2, Samet Geyik, Ebuka Rufus Izundu 16, Buğrahan Tuncer 12, Yaman Alişan
1. Periyot: 22-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-35 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 64-46 (Galatasaray lehine)